El Área de Salud pitiusa adquiere cinco ecógrafos para atención primaria

EIVISSA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha adquirido cinco ecógrafos de última generación para atención primaria, según ha informado la consellera de Salud, Manuela García, en una visita al centro de salud Sant Jordi.

Según ha detallado el Área de Salud pitiusa, la inversión ha ascendido a 97.000 euros a través del Programa Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria e Infraestructuras y Equipamiento de Atención Primaria 2025 del Ministerio de Sanidad.

Otro centro que ha incorporado la nueva tecnología ha sido la Unidad de Atención a la Mujer del Centro de Salud Sant Antoni de Portmany.

Para el Centro de Salud Formentera y para la sala de formación del Centro de Salud Vila se han comprado dos ecógrafos de la marca General Electric Healthcare, modelo Versana Active.

Con estas nuevas incorporaciones tecnológicas, todos los centros de salud de las Islas Pitiusas cuentan con ecógrafos, según ha afirmado Conselleria.