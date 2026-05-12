El Área de Salud pitiusa reforzará a partir del 15 de mayo la seguridad en los centros de salud

Archivo - Dependencias y consultas en un centro de salud de atención primaria. - CAIB - Archivo

EIVISSA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera reforzará a partir del próximo 15 de mayo la seguridad en los centros de salud de las Islas Pitiusas, según ha informado este martes el Área de Salud pitiusa en un comunicado.

Según ha señalado, los tres centros que cuentan con Servicio de Urgencias de Atención Primaria -Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària- tendrán refuerzo de seguridad durante 12 horas, los siete días de la semana. En Ibiza y Sant Antoni será en horario nocturno, de 20.00 a 08.00 horas, y en Santa Eulària, de 08.00 a 20.00 horas.

Por su parte, el Centro de Salud Es Viver dispondrá de refuerzo de seguridad en horario diurno los días laborables, de 07.30 a 15.30 horas, ya que al no tener SUAP los fines de semana no hay actividad.

Se adelantan, de esta manera, unos refuerzos de seguridad que el año pasado comenzaron a finales de mes.

En los meses de julio y agosto en los centros de salud Sant Antoni de Portmany y Vila se duplicará la presencia y se pasará de 12.00 a 00.00 horas todos los días.

El Servicio de Seguridad pasará en estos dos centros de tener presencia 12 horas en horario nocturno a 24 horas durante julio y agosto para responder a la demanda actual.

Además de adelantar los refuerzos, se alargarán hasta octubre, tal como se llevó a cabo el año pasado. El Hospital y centro de salud de Formentera disponen de Servicio de Seguridad las 24 horas, todos los días.

Los refuerzos de seguridad se suman a otras medidas existentes como los botones de pánico de los centros de Atención Primaria que están conectados con los servicios de seguridad y con los cuerpos de seguridad del Estado, ha concluido el Área de Salud.