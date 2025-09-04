Armengol acusa a la derecha de "movilizar sentimientos racistas" con su postura contra la migración

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, a su llegada una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha acusado a la derecha y a la extrema derecha de "movilizar sentimientos racistas" con su postura en contra de la migración.

Así se ha expresado este jueves en una rueda de prensa celebrada después de la jornada parlamentaria organizada por el partido para definir su estrategia de cara al nuevo curso político.

La también presidenta del Congreso de los Diputados ha considerado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el PP "intentan de una forma absolutamente determinada" que la migración sea el principal tema de debate público y no de las competencias autonómicas en vivienda o turismo.

"Hablar de un tema que es de gestión, político, como lo quieran llamar... y hacerlo de esta manera para movilizar sentimientos racistas como se está planteando, a mi me preocupa", ha apuntado.

Preguntada por los periodistas sobre si la acusación iba dirigida específicamente hacia la presidenta autonómica, ha dicho que no se refería "solo" a ella. "Me refiero al planteamiento migratorio de la derecha y la extrema derecha. Se están estimulando sentimientos racistas", ha incidido.

TIENDE LA MANO A PROHENS

Armengol se ha mostrado abierta a poder hablar sobre la crisis migratoria en Baleares con Prohens, quien ha reprochado en reiteradas ocasiones al Gobierno central que no se hayan puesto en contacto con ella.

"Yo cuando hicimos el traspaso de competencias le dije, y se lo he trasladado siempre, que estaba a su disposición para lo que necesitara, pero nunca me ha llamado. Soy una persona que entiende la política desde el diálogo institucional y la cooperación, nunca he sido de guerras estériles", ha subrayado.

Desde su posición como secretaria general del PSIB, ha reivindicado, está en permanente contacto con el Gobierno y los ministros "para reconducir muchas cosas y traer cosas a Baleares". "Aunque no me interese mucho publicitarlo, es la realidad", ha apostillado.

Que Prohens diga que nadie se ha puesto en contacto con ella, ha sostenido, es una "mentira", pues ha mantenido conversaciones con el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, "siempre que lo han necesitado y querido".

ACOGIDA DE MIGRANTES

Armengol, cuestionada acerca del rechazo del Govern al reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, ha insistido en que las leyes "se tienen que aplicar". "Es evidente y obvio", ha incidido.

"Tenemos una situación que tenemos que afrontar desde la lealtad institucional, el respeto a los derechos humanos y no olvidar nunca que hablamos de menores que necesita apoyo. Me gustaría que cada uno pensara si lo vería igual si se tratara de un hijo nuestro", ha señalado.

La secretaria general de los socialistas baleares ha dicho que puede entender las "críticas" que han realizado algunas ONG por la falta de recursos para la atención y acogida de migrantes adultos --que son competencia del Estado-- durante su paso por el archipiélago.

"Son fenómenos complejos y difíciles, es cierto y lo entiendo, pero puedo decir que hay una negociación importante del delegado del Gobierno para conseguir mejoras en Ibiza y Formentera en la acogida de los adultos que llegan en patera a nuestra comunidad autónoma", ha zanjado.