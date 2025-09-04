El PP apunta que Armengol "prepara un relevo" para las elecciones de 2027 al verla "desconectada" de la realidad balear

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha insinuado que la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, estaría "preparando un relevo" para "quemarlo" en las elecciones autonómicas de 2027, puesto que, a su manera de ver, "vive completamente desconectada" de la realidad de Baleares.

Con estas palabras ha contestado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, a Armengol a la que ha acusado de "pretender dar lecciones" después de ocho años en los que "fue incapaz de resolver ninguno de los problemas que más preocupaban a los ciudadanos".

En un comunicado, el representante 'popular' ha afirmado que los ciudadanos de Baleares "ya hicieron la autocrítica que Armengol nunca quiso hacer cuando la mandaron a la oposición", por lo que ha señalado que, desde su punto de vista, es "evidente" que Armengol "no tiene intención de volver a presentarse a las elecciones" porque "ni su partido, ni los ciudadanos confían ya en ella".

En materia de vivienda, Sagreras ha reprochado que con Armengol "proliferó como nunca la vivienda de lujo en Baleares", algo que ha asegurado que lo dicen "los propios promotores".

"El ejemplo más claro es el Nou Llevant de Palma, que se ha convertido en escaparate de promociones de lujo mientras los ciudadanos quedaban fuera del mercado", ha sostenido.

Además, ha recordado que su modelo se basó también en "más de 3.000 chalets en rústico" en ocho años, la mitad de todos los construidos en los últimos veinte, lo que equivale a "un chalet cada 26 horas".

Frente a este modelo que ha calificado de "exclusión", el portavoz ha señalado que el Colegio de Arquitectos "ya ha constatado un cambio de tendencia", puesto que "ahora se construyen viviendas plurifamiliares pensadas para rentas medias".

"Las medidas impulsadas por el Govern actual son viviendas a precio limitado, un 30% por debajo del precio de mercado, con 900 viviendas públicas planificadas para dar respuesta real a las familias que más lo necesitan", ha alegado.

En cuanto a las acusaciones de "nula gestión medioambiental", Sagreras ha destacado que el PP no solo ha creado un fondo finalista en ciclo del agua con cerca de 200 millones de euros de inversiones anuales, "el mayor de la historia de las islas", sino que uno de cada tres euros de ITS "se destina directamente a garantizar agua y sostenibilidad".

Además, ha subrayado que el Govern ha constituido la mesa de adaptación agraria al cambio climático para "dar herramientas y recursos a los payeses", porque para el PP la lucha contra el cambio climático "se traduce en hechos y soluciones reales, no en propaganda como hacía Armengol".

Las alusiones de Armengol a la saturación han sido contestadas por Sagreras al decir que, después de que Armengol "autorizara 115.000 nuevas plazas turísticas en ocho años", el nuevo Govern ha aprobado un decreto de "contención" con crecimiento cero de plazas y que "prohíbe nuevas plazas en plurifamiliares".

Además, ha tratado de ser tajante al decir que "nadie planea construir ni un solo palmo en la Serra de Tramuntana" y ha defendido que es "un bulo del PSIB".

Igualmente, ha destacado también que Ibiza, gobernada por el PP, ya ha limitado la entrada de vehículos, y Mallorca y Menorca han elaborado por fin los estudios de carga que "la izquierda nunca quiso hacer para poder legislar con rigor".

En cuando a la materia sanitaria, ha sostenido que la consellera de Salud, Manuela García, "jamás ha defendido fumar", al contrario, ha defendido "ir a la raíz del problema con campañas de concienciación contra el tabaquismo, como la que ya ha llegado a más de 10.000 estudiantes en centros educativos de las islas".

Además, ha añadido que Armengol "no está en condiciones de dar lecciones" cuando "congeló" los sueldos de los médicos y "dejó sin cubrir" especialidades básicas en las islas, mientras el PP ha completado la plantilla de oncólogos en Ibiza, al dotar a Menorca de un digestivo y "recuperar la dignidad profesional" de más de 18.000 sanitarios con la "descongelación salarial".

En materia de financiación, el PP ha manifestado que Armengol "vendió" las Baleares a Sánchez a cambio de "fotos y titulares", al "renunciar a los convenios" de carreteras que ahora se han recuperado y "dejó tras de sí una losa" de más de 400 millones en indemnizaciones urbanísticas y recortes salariales a funcionarios que el Govern ha tenido que pagar.

"Esta sí es la verdadera deuda que han tenido que soportar los ciudadanos de las islas, como tener que recuperar los derechos salariales de los funcionarios tras los recortes de Armengol", ha apuntado.

Finalmente, sobre la condonación de la deuda, Sagreras ha insistido en que Armengol "intenta engañar a la gente pero los números son claros". "Hoy cada ciudadano de Baleares debe 1.413 euros per cápita. Con la operación trampa de Sánchez, pasaría a deber 1.828 euros. Es decir, más de 400 euros más. Eso no es condonar, es estafar", ha rematado.