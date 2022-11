Armengol considera que "no es lógico, como plantea El PI, querer poner en rústico actividades que no se corresponden"

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha considerado este martes, en el pleno del Parlament balear, que "no es lógico, como plantea El PI-Proposta per les Illes Balears, querer poner en suelo rústico actividades que no se corresponden".

Así ha respondido la presidenta Armengol a una pregunta formulada por el portavoz parlamentario de El PI, Josep Melià, sobre impulsar cambios normativos para posibilitar el funcionamiento, aunque sea temporal, de actividades en suelo rústico desde hace años en municipios sin polígono, como se hizo con los parques verdes.

"Cada institución tiene sus competencias", ha recordado en primer lugar la dirigente autonómica, quien, después, ha apuntado que "los planteamientos urbanísticos corresponde hacerlos a los ayuntamientos y que las competencias en ordenación territorial y urbanística las tienen los consells insulares".

Por tanto, le ha indicado a Melià, "no es lógico querer poner en rústico actividades que no se corresponden". "Lo lógico", por contra, ha añadido, "es que los ayuntamientos planifiquen pequeños polígonos para acoger a este tipo de empresas".

"Señor Melià no puede hablar de legalizar actividades en rústico, comparándolo con un decreto del Govern para un tema específico como los parques verdes, porque estos son públicos y hay una línea muy clara entre lo que es público y lo que es privado", ha destacado Armengol, incidiendo en que "ante la misma normativa, todo el mundo debe tener mismos derechos y obligaciones pese a que ustedes, El PI, quieran que algunos se salten sus obligaciones".

El portavoz parlamentario de El PI, Josep Melià, por su parte, ha criticado que "docenas de empresas viven con una enorme inseguridad, al no existir un polígono industrial que les pueda acoger en sus municipios".

De este modo, ha lamentado que "pese a que el Govern no adopte ninguna medida para dar respuesta a esta problemática, la realidad continúa existiendo".

Con todo, Melià ha pedido al Ejecutivo autonómico "no escudarse en los efectos medioambientales de las normas territoriales" pues, ha destacado, "estas son iguales tanto si la empresa es privada como si es pública".