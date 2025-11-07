Armengol, Illa y Morant abordarán en Palma retos comunes en materia de vivienda, lengua y cambio climático. - PSIB

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del PSIB, el PSC y el PSPV se reunirán la próxima semana en Palma en una jornada de trabajo sobre retos comunes a los tres territorios como la vivienda, la lengua, la cultura y el cambio climático y que contará con la participación, el viernes, de sus respectivos líderes, Francina Armengol, Salvador Illa y Diana Morant.

En concreto, la presencia de los dirigentes socialistas se espera para el viernes (17.00 horas) en un acto en la sede de la ONCE en la capital balear.

Previamente, se habrá celebrado en el Parlament una jornada interparlamentaria con diputados y diputadas socialistas de los tres territorios, para trabajar y acordar un documento conjunto con propuestas y soluciones compartidas entre las tres comunidades autónomas.

Este encuentro entre los grupos parlamentarios socialistas empezará el jueves, con una bienvenida a cargo de la vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez.

Además, los tres dirigentes socialistas mantendrán un encuentro con representantes de la sociedad civil de diferentes sectores, con el objetivo de intercambiar posturas sobre la realidad actual de las Islas, Cataluña y la Comunitat Valenciana, conocer de primera mano sus visiones y abordar posibles vías de colaboración.

Para el secretario de Organización y Acción Electoral del PSIB, Cosme Bonet, se trata de un foro extraordinario para debatir y poner en común cuestiones con soluciones comunes para territorios que "tienen mucho en común".