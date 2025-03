Armengol, Illa y Puig defienden el federalismo como la "única manera" de fortalecer Europa ante un PP "entregado a Vox"

En el acto previo del XV Congreso del PSIB-PSOE debaten sobre vivienda, financiación y migración

PALMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, el primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el expresidente de la Generalitat Valenciana y exsecretario general del PSPV, Ximo Puig, han coincidido en la importancia del federalismo como la "única manera" de fortalecer Europa en el momento "complejo" actual a nivel internacional y ante un Partido Popular "entregado a los postulados de la extrema derecha".

Así lo han señalado este viernes en Palma en el acto previo al XV Congreso del PSIB-PSOE en el que se ha celebrado un diálogo sobre el eje mediterráneo en el marco de la Unión Europea.

Durante el debate, Illa ha resaltado la importancia de Europa en el momento actual que ha calificado de "cambio histórico" y que "pide altura de miras y trabajar para reforzar España y Europa". A su parecer, la única manera de fortalecer Europa es a través del federalismo y de "respetar las diferencias".

Armengol y Puig han dicho compartir este punto de vista, agregando que se necesita "más Europa que nunca" y que "no hay futuro sin una Europa fuerte".

Para la secretaria general de los socialistas de las Islas, es necesario hacer una política "rigurosa, sólida y con contundencia", una forma de gobernar que "desgraciadamente", a su criterio, no se da en la Comunidad Valenciana ni en Baleares donde gobierna el PP.

Durante el debate, han coincidido en defender la ley de vivienda estatal, remarcando que hay que intervenir el mercado, y han criticado el rechazo de los 'populares' a la condonación de la deuda de las comunidades autónomas.

REPARTO MENORES MIGRANTES

La secretaria general del PSIB-PSOE ha arremetido contra el rechazo del Govern balear al acuerdo del Gobierno y Junts para la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados.

A su criterio, decir que Baleares no puede acoger a 59 migrantes es "indigno" y "una vergüenza".

"No es posible decir que Baleares es de las comunidades más ricas, que podemos superar los 17 millones de turistas y que no queremos que nos quiten la deuda, pero no podemos acoger a 59 menores", ha recriminado, preguntando "¿por qué, por qué son africanos?".