Armengol muestra su apoyo a las familias de las víctimas del incendio de Magaluf

Archivo - La expresidenta del Govern, Francina Armengol. - TW ARMENGOL - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se encuentra siguiendo "con mucha preocupación" las consecuencias del trágico incendio en el edificio Trianón de Calvià y ha mostrado su apoyo a las familias de las víctimas.

En su cuenta en la red social X, la expresidenta del Govern balear ha recordado que este suceso ha costado la vida a dos personas y ha dejado a otras muchas heridas, entre ellas varios bomberos.

"Todo mi cariño y mi apoyo a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a todos los vecinos afectados por esta tragedia. Gracias a los servicios de emergencia por su rápida actuación, su profesionalidad y su dedicación en unos momentos tan difíciles", ha declarado.