Armengol no ve motivos para que el Gobierno adelante elecciones: "Tiene toda la lógica que aguante la legislatura"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha considerado que "tiene toda la lógica" que el Gobierno de Pedro Sánchez "aguante la legislatura" hasta 2027 y no se plantee adelantar las elecciones.

Así se ha pronunciado este lunes al ser preguntada por un posible adelanto electoral a nivel nacional durante la tradicional copa de Navidad que los socialistas de Baleares han ofrecido a los medios de comunicación.

"Es una prerrogativa que tiene el presidente y él tomará la decisión cuando crea. La legislatura acaba en 2027 y tiene toda la lógica que aguante", ha dicho.

Armengol ha argumentado que el Congreso "funciona" y que ha aprobado "más de 50 leyes en dos años" y ha considerado que si el motivo del adelanto electoral es no tener presupuestos, muchas comunidades autónomas deberían hacer lo propio.

"Muchas de ellas no tienen presupuestos, Baleares por ejemplo, y no tienen intención de adelantar elecciones aunque la carga legislativa que sacan es mucho menor. Si esos son los motivos para adelantar elecciones, muchas comunidades lo tendrían que hacer", ha defendido.

LA "ACTITUD CENTRALISTA" DE FEIJÓO

La presidenta del Congreso ha aprovechado para criticar la que considera una "actitud centralista" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la concepción "utilitaria" que tiene de las comunidades autónomas".

"Lo que hace el PP a nivel estatal de forzar a sus presidentes autonómicos a avanzar elecciones por si benefician a Feijóo es un escándalo para una España plural y de autogobierno en la que creo", ha apuntado.

A su parecer, que las autonomías gobernadas por el PP estén "sometidas a los caprichos de Feijóo" no augura un "buen futuro".

"Una persona que entiende así el Estado no puede ser presidente, al menos no sería el presidente que a Baleares le interesaría", ha sentenciado.