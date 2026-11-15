Armengol promete un impuesto a jets privados y medidas para frenar la "'lujificación' turística"

La candidata del PSOE al Congreso por Baleares en las elecciones del 29N, Francina Armengol, en un acto electoral en Eivissa. - PSIB

EIVISSA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Baleares, Francina Armengol, ha prometido implantar un impuesto a los jets privados con el objetivo de combatir la contaminación y avanzar hacia un modelo turístico que "no se base en la 'lujificación'".

La candidata hecho estas propuestas durante un acto electoral en Eivissa, en el que ha defendido que la isla deben comenzar a limitar este tipo de turismo y ha reivindicado un cambio de modelo económico.

"El PSOE apuesta por medidas de contención de la contaminación ambiental y por un modelo que no sea el de la 'lujificación', que no sea el de la riqueza sin freno, sino que sea de reparto de la riqueza", ha dicho.

Armengol ha vinculado la propuesta con la necesidad de preservar la convivencia entre la actividad turística y la vida de la población residente. "Se debe poder hacer compatible una vida residencial con un turismo como industria de esta isla", ha señalado. La candidata ha reiterado el compromiso de defender el Estado del bienestar, que es "una de las claves de bóveda de la sociedad español".

Sobre la vivienda, ha insistido que Baleares necesitan un cambio de gobierno que permita aplicar la Ley estatal de viviendas y contener los precios del alquiler. Así, ha afirmado que su apuesta es que haya un gobierno de izquierdas en mayo de 2027 que pueda aplicar la Ley estatal de vivienda y poder topar este precio.

La socialista también se ha referido a la aprobación en la Diputación Permanente del Congreso del decreto ley conocido como decreto Mari Carmen. Sobre el voto contrario del PP ha dicho que al presidente del PP en Eivissa, José Vicente Marí Bosó, se le "debería caer la cara de vergüenza"