La secretaria general del PSIB-PSOE y candidata al Congreso por Baleares, Francina Armengol, se reúne con ONG - PSIB

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE y candidata al Congreso por Baleares, Francina Armengol, ha pedido el voto socialista para "defender un mundo en paz", con el respeto a los derechos humanos y a los derechos internacionales.

Lo ha hecho tras reunirse con diferentes entidades de cooperación internacional para, según ha señalado el PSIB en rueda de prensa, "constatar la necesidad" de continuar apoyando la tarea que desarrollan estas organizaciones.

La candidata del PSOE ha reivindicado que "solo" un Gobierno progresista "puede continuar a partir del 29 de noviembre haciendo posible la defensa, a escala internacional, de aquello que es básico", en referencia a los derechos internacionales y la "dignidad" de las personas, independientemente de dónde hayan nacido.

"Parece mentira que todavía tengamos que defender esto, pero es que las mismas entidades hoy nos vuelven a decir que se sienten perseguidas, sencillamente por defender esto, los derechos humanos y la dignidad de las personas", ha subrayado.

Según Armengol, los socialistas están "muy orgullosos" de presidente de Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que "ha sido capaz de ser un faro a escala internacional en defensa de la paz y del respeto de la dignidad de las personas, vivan donde vivan".

En este sentido, ha puesto en valor que Sánchez ha sido "duro" contra la guerras en Ucrania e Irán y contra "todo tipo de conflictos". Además, ha destacado que la postura de España ha sido "clave" para decir "no" al gasto del 5 por ciento en defensa.

La secretaria general ha lamentado que con la derecha y la ultraderecha "solo se ha producido una involución enorme" que, a su parecer, se nota en los gobiernos autonómicos.

"Pero no queremos de ninguna de las maneras que esto se extienda a escala estatal, porque sería una involución absoluta también con los derechos más fundamentales de las personas", ha remarcado.

A su criterio, "todos los gobiernos de derecha y ultraderecha practican estas involuciones". En concreto, ha hecho referencia al de Estados Unidos que "lo primero que ha hecho ha sido recortar en cooperación internacional".

"Esto significa someter a la muerte a muchos ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo, y también disparar las migraciones irregulares, basadas en pasar hambre, no poder vivir, la emergencia climática que niegan algunos y en una situación de agresividad y guerras que va aumentando", ha añadido.

De su lado, la presidenta de la Coordinación de las ONG de Baleares, Alejandra González, ha manifestado que se siente "orgullosísima" de representar a las organizaciones que se han constituido en las Islas y que hace 20 años que defienden la dignidad humana.

Así, ha puesto de manifiesto la preocupación de todas estas ONG ante el "cuestionamiento de la solidaridad y la cooperación internacional" y que, después de dos décadas de trabajo, "se ponga en cuestión la dignidad, la defensa de un mundo más justo y de los derechos humanos".