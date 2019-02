Armengol: "Queremos las mismas condiciones que Canarias para acceder a fondos europeos"

Publicado 07/02/2019 13:33:49 CET

MENORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha indicado este jueves que Baleares debe tener las mismas condiciones que Canarias para acceder a fondos europeos y, en esta línea, ha señalado que en el último periodo al archipiélago canario le han llegado 1.800 millones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y a Baleares sólo 267 millones

Armengol ha hecho estas declaraciones durante su visita a Menorca después de su viaje este miércoles a Bruselas, donde, junto a los presidentes de Córcega y Cerdeña, Gilles Simeoni y Francesco Pigliaru respectivamente, solicitó a la comisaria de Regiones de la Unión Europea, Corina Cretu, más financiación para equiparar estos territorios con las regiones ultraperiféricas que cuentan con un trato preferencial en relación a cuestiones de insularidad.

"A las regiones insulares que no somos ultraperiféricas no se nos dan las mismas condiciones para poder luchar a favor de una cohesión social y de una competitividad empresarial y económica", ha manifestado la presidenta. "Si nos comparamos con Canarias es evidente que no recibimos el mismo trato y tenemos que luchar para que al menos se nos reconozca un estatus de periferia y que podamos acceder a más fondos europeos", ha añadido.

Por otro lado, Armengol ha subrayado la petición realizada en Bruselas para reconocer la compatibilidad de los esquemas de ayuda diseñados para compensar los costes adicionales directamente atribuibles al hecho insular, en particular en lo que se refiere al derecho a la movilidad y al transporte de mercancías.

"También es un agravio para las empresas de Baleares a la hora de poder exportar", ha concluido.