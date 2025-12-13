Armengol rechaza comportamientos machistas y dice que el PSOE "es un partido feminista por excelencia"

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la comida de Navidad con la militancia ibicenca - PSIB-PSOE

IBIZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha afirmado en Ibiza que el PSOE "es un partido feminista por excelencia" y ha dicho que los comportamientos machistas "no son bienvenidos en la formación y dan asco".

Durante la comida de Navidad con la militancia ibicenca, Armengol ha señalado que hay momentos "complicados y difíciles", reiterando que en el PSOE combatirán los comportamientos machistas "siempre".

También ha pedido a los militantes tener claro que representan a un partido con años de historia que "siempre ha luchado por lo mismo", entre otras cosas, la igualdad entre hombres y mujeres.

Por ello, ha pedido a los hombres del PSOE "alzar la voz, defender los principios para los que nació el partido y rechazar de forma contundente lo que provoca vergüenza".

A la vez, Armengol ha advertido de que hay otros partidos "que no tienen que dar lecciones", recordando que el Govern "no tuvo ningún problema en contratar a una persona imputada por acoso sexual".

En su discurso, Armengol ha hablado también del problema de la vivienda, asegurando que, desde que gobierna el PP, el precio de la vivienda ha subido un 25 por ciento puesto que, a su juicio, los políticos del PP "no hacen nada por la política de vivienda".

La socialista ha acusado al Govern de "proteger a los especuladores urbanísticos y grandes propietarios".

Por último, Armengol ha afirmado que en el PSOE han tenido personajes "que no son dignos de este partido e historia", instando a a los militantes a mostrar "más valentía y compromiso que nunca".