Armengol recuerda a las Roges del Molinar y las reivindica como símbolo de la lucha contra el odio

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha recordado este lunes a Aurora Picornell y las conocidas como Roges del Molinar y las ha reivindicado como símbolo de la lucha contra el odio.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la expresidenta del Govern y líder de los socialistas de Baleares ha recordado los asesinatos de estas mujeres en la noche de Reyes de 1937 y ha añadido que hoy son "símbolo de libertad, valores democráticos y lucha contra el odio".

Armengol ha reclamado que la memoria de estas mujeres sirva "para defender los derechos que tanto ha costado construir y consolidar". "Hoy y siempre, verdad, justicia y reparación", ha concluido.