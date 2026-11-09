Armengol reivindica la defensa de los servicios públicos y la vivienda ante las políticas de la derecha. - PSIB

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'número uno' del PSOE al Congreso por Baleares, Francina Armengol, ha reivindicado la defensa de los servicios públicos, la vivienda y la acción climática ante las políticas de la derecha.

La líder de los socialistas en las Islas ha participado en un encuentro en Sóller con militantes y simpatizantes con la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller, Jaume Mateu.

En su intervención, Francina Armengol ha reivindicado la gestión del Gobierno de España en un contexto internacional complejo y ha hecho un llamamiento a defender los avances sociales logrados durante los últimos años.

"A pesar del ruido, la crispación y la política del insulto que practica la derecha, España vive una buena situación económica y continúa avanzando en derechos y en justicia social", ha asegurado.

Armengol ha puesto en valor medidas como la subida de las pensiones, el incremento del salario mínimo, las políticas de igualdad y el refuerzo de los servicios públicos.

También ha defendido la necesidad de actuar ante la emergencia climática y ha criticado el negacionismo de la derecha. "No podemos mirar hacia otro lado ante la emergencia climática. Necesitamos instituciones valientes que afronten los retos ambientales con responsabilidad y con políticas útiles para la ciudadanía", ha afirmado.

La cabeza de lista al Congreso ha hecho referencia a la problemática de la vivienda, especialmente sensible en Mallorca y en la Serra de Tramuntana.

"El problema de la vivienda necesita medidas contundentes y es incomprensible que el PP continúe rechazando herramientas previstas en la ley estatal que ayudarían a dar respuestas a los ciudadanos", ha manifestado.

Por su parte, Amanda Fernández ha advertido de la trascendencia de los comicios del 29N y ha defendido la necesidad de movilizar al electorado progresista.

"Estas elecciones son decisivas porque nos jugamos la calidad de nuestros servicios públicos, la sanidad, la educación y el modelo de sociedad que queremos para el futuro", ha afirmado.

Fernández ha alertado de que "las recetas de privatización que defiende el PP ponen en riesgo conquistas sociales que han costado muchos años de conseguir".

Desde la Agrupación Socialista de Sóller, Jaume Mateu ha agradecido la presencia de Armengol en la capital de la Vall y ha enmarcado el encuentro en la tradición democrática y de lucha por los derechos que representa el municipio.

Mateu ha recordado la figura de Maria Mayol, hija ilustre de Sóller y pionera en la participación política de las mujeres. "Simboliza la lucha de tantas mujeres que abrieron camino para que hoy podamos contar con una presidenta del Congreso mallorquina, referente de igualdad y de defensa de los derechos democráticos", ha indicado.

El acto ha concluido con un turno de debate con los asistentes, durante el cual se han abordado cuestiones como la saturación turística, la movilidad o las dificultades crecientes de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes de la Serra que, para los participantes, ejemplifican la necesidad de políticas valientes para garantizar un modelo de desarrollo sostenible, la cohesión social y la igualdad de oportunidades en Mallorca.

Mateu ha valorado "muy positivamente el encuentro", que ha servido para reforzar el contacto directo con la militancia y con la ciudadanía en un momento político determinante para el futuro de Mallorca, de Baleares y del conjunto de España.