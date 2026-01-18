Armengol sigue "con profunda preocupación" el accidente ferroviario en Córdoba y traslada su pésame por los fallecidos

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol. Archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se encuentra siguiendo "con profunda preocupación" el accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, en el que al menos diez personas han fallecido y otras 25 han resultado heridas graves, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.

En un mensaje en la red social 'X' (antes Twitter), recogidos por Europa Press, la también secretaria general del PSIB-PSOE ha querido trasladar su "pésame" y "todo" su "afecto" a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como también su "apoyo a las personas heridas y afectadas", ha añadido la dirigente socialista. "Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", ha concluido su mensaje en redes sociales Francina Armengol.

Hay que recordar que este domingo, 18 de enero, sobre las 19.45 horas, un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que ha provocado que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press.