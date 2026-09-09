Armengol traslada sus condolencias a los familiares y amigos de la mujer fallecida en Felanitx durante el temporal

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de la mujer de 63 años fallecida en Felanitx durante el temporal que este miércoles está afectado a Baleares.

"La peor noticia nos llega hoy desde Felanitx, en medio de este episodio de lluvias y tormentas. Todo mi afecto a la familia y a las amistades de la víctima en estos momentos tan dolorosos", ha escrito en su cuenta de la red social X.

La también secretaria general del PSIB ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y siga las indicaciones de los servicios de emergencias "ante unas horas que todavía pueden ser complicadas".

Los hechos, según han informado el SAMU 061 y fuentes municipales, han ocurrido sobre las 15.00 horas en la calle Bellpuig. Varias personas han llagado a los servicios de emergencias alertando de que se habían encontrado a una mujer tirada en el suelo y en parada cardiorrespiratoria.

Los testigos le han practicado las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios del 061 y de un médico del municipio, que las han continuado. No obstante, no han podido hacer nada por su vida y tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima se habría resbalado o tropezado cuando caminaba por la vía pública. Debido a la fuerte lluvia, la mujer se ha ahogado y ha perdido la vida.