Los arquitectos de Baleares alertan de los peligros de construir en rústico: "Seremos un decorado de cartón piedra"

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib), Bernat Nadal, ha alertado de los riesgos de construir en suelo rústico común al considerar que podría llevar al archipiélago a perder su atractivo turístico.

Lo ha dicho este miércoles durante la presentación de los datos del observatorio del Coaib del primer semestre de este 2025, que precisamente pone de relieve el impulso a la actividad constructiva que ha dado las legalizaciones extraordinarias en rústico.

Nadal, preguntado acerca de la posibilidad de construir en las áreas de transición sin haber agotado el suelo urbanizable que contempla la ley de liberalización de suelo aprobada recientemente por el Parlament, ha pedido diferenciarlas del suelo rústico general.

Mientras las primeras ya están recogidas el los planeamientos urbanísticos, ha defendido, el segundo jamás debería perder su protección y sería conveniente empezar a pensar en limitar la posibilidad de construir en él.

"Los hoteleros me van a matar, pero la gente no viene por los hoteles, sino por lo que es Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera. Si no cuidamos eso dejaremos de ser un atractivo y cuando nos queramos dar cuenta seremos un decorado de cartón piedra en el que será difícil vivir", ha advertido.

El presidente de la demarcación de Mallorca del Coaib, Joan Cerdà, ha considerado que sería una estrategia "más coherente" que antes de construir en las áreas de transición, que son suelo rústico, primero se agotara todo el suelo urbanizable disponible.

"Yo haría una reflexión más a largo plazo. Siempre decimos que hacer urbanismo a la carta no es lo suyo, lo importante es tener una visión a largo plazo, de planeamiento y del modelo de territorio que quieres, que tiene que estar consensuado a nivel político y social", ha subrayado.

EL EDIFICIO DE 31 DE DICIEMBRE

Cuestionados acerca del proyecto previsto en el edificio de la calle de 31 de Diciembre de Palma obra del arquitecto Gaspar Benazzar, que se pretende demoler y replicar su fachada, ambos han puesto el foco en la falta de un catálogo completo de los edificios que merecen ser protegidos.

"Si estuvieran claras las reglas del juego, el promotor abría qué se podría hacer", ha dicho Cerdà, quien ha destacado que el proyecto de Benazzar no era el mismo que finalmente se construyó.

Nadal, por su parte, ha incidido en la necesidad de "hilar fino" a la hora de catalogar edificios. "No todo lo que ha hecho Benazzar tiene por qué ser protegido", ha concluido.