Los arquitectos de Eivissa rechazan la ampliación aeroportuaria al considerar que "incrementará la presión"

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EIVISSA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Demarcación en Eivissa del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) ha rechazado este lunes el proyecto de ampliación del aeropuerto ibicenco al considerar que "incrementa la presión sobre un ecosistema insular que ya funciona al límite".

En un comunicado, desde el Coaib han recordado su función estatutaria de velar por el territorio, el urbanismo y el medio ambiente, afirmando que además trabajan a diario con los límites físicos de la isla, como el suelo o el agua, que entienden que ya tienen "límites tensados".

"No es una cláusula decorativa, es el motivo por el que este proyecto nos afecta directamente. Una ampliación de esta magnitud incrementa la presión sobre un ecosistema insular que ya funciona al límite y lo hace en la dirección contraria a cualquier criterio razonable de sostenibilidad territorial", han insistido.

Según el Coaib, aunque Aena asegura que las obras responden a la normativa europea de seguridad y fronteras y no buscan aumentar el tráfico aéreo, los datos dicen otra cosa.

Los arquitectos han afirmado que una cosa es modernizar una terminal y otra, construir una infraestructura para un modelo de crecimiento que Eivissa no puede sostener. "Esta decisión se está adoptando sin una evaluación de impacto territorial ni un estudio de capacidad de carga", han reiterado.

Según la Demarcación pitiusa, no toman partido político en este tema, sino que lo hacen por el territorio y las personas que lo habitan, compartiendo este rechazo al proyecto con instituciones y parte de la sociedad local.

Por ello, han instado a las administraciones a fijar límites claros basados en estudios técnicos de capacidad de carga, priorizando la optimización y el mantenimiento de las infraestructuras existentes antes que la saturación. Así, entre otras cosas, exigen que los planes relativos al aeropuerto limiten actuaciones y no aumenten la capacidad operativa.

Además, piden un estudio independiente de capacidad de carga territorial, ambiental y de infraestructuras que condicione cualquier decisión sobre el aeropuerto, así como un diálogo real con las instituciones antes de aprobarse nada.