Arranca 'Bons Mallorca', la campaña del Consell para apoyar el comercio local

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, en la presentación de la campaña Bons Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Bons Mallorca' --'Bonos Mallorca'-- impulsada por el Consell de Mallorca para apoyar al comercio y al producto de proximidad, arrancará este jueves y se prolongará hasta el próximo 12 de diciembre o hasta final de existencias.

Según ha informado la institución insular, esta iniciativa tiene como objetivo estimular las compras de producto local y dinamizar el sector comercial, a la vez que pretende compensar los costes derivados del conflicto en Oriente Medio.

La convocatoria, dotada con una partida presupuestaria de 800.000 euros, repartirá 40.000 bonos de 20 euros en 149 establecimientos que se han adherido a la campaña.

Así, participan en 'Bons Mallorca' empresas, autónomos y entidades de economía social como cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones con actividad económica, empresas de inserción, centros especiales de ocupación, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS BONOS?

Las personas que pueden adquirir los bonos tienen que ser mayores de 16 años y residir en Mallorca. Cada bono de descuento tiene un valor de 20 euros y cada persona puede disponer de un máximo de cinco bonos, alcanzando un total de 100 euros por beneficiario.

Para aplicar el bono, el importe mínimo de las compras de productos incluidos en la convocatoria será de 40 euros, sobre el cual se aplicará el vale de descuento de 20 euros.

Así, durante un mes, los usuarios, mostrando su documento de identidad, podrán emplear sus cinco bonos en una única compra o establecimiento, o bien distribuirlos en diferentes comercios adheridos a la campaña. El formato será exclusivamente digital y estará disponible en los puntos de venta autorizados.

De este modo, los usuarios de 'Bons Mallorca' podrán adquirir productos de cinco categorías específicas: con denominación de origen o indicación geográfica protegida, con etiqueta de producto local producidos en Mallorca, con certificación ecológica del Consell Balear de la Producción Agraria Ecológica, productos con certificación de producción integrada y productos elaborados por artesanos con las acreditaciones.

La finalidad de la campaña de descuentos es incentivar el consumo del producto de aquí y, en consecuencia, incrementar los ingresos de los comercios, para ayudarlos a hacer frente a las subidas de precios de los suministros de energía y de los transportes provocados por la guerra del Oriente Medio.