Arranca la movilización por la vivienda en Palma con centenares de personas

Manifestación por la vivienda en Palma - Europa Press
PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Centenares de personas han salido a la calle este sábado en Palma para reivindicar el derecho a la vivienda, un día después de que el Congreso tumbara los dos decretos aprobados por el Gobierno.
La protesta, convocada por Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha arrancado poco antes de las 12:30 horas en la plaza de España, donde se mantiene la acampada por la vivienda.
Desde las tres organizaciones han puesto en valor la movilización generada en todo el país durante esta semana y han apostado por continuar reclamando medidas, con la mirada puesta en la convocatoria de huelga general por la vivienda.