La manifestación por la vivienda en Palma, en imágenes

Numerosas personas durante una manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a la calle este sábado en Palma para reivindicar el derecho a la vivienda en una marcha bajo el lema 'Feim de l'habitatge un dret' (Hagamos de la vivienda un derecho), un día después de que el Congreso haya tumbado los dos decretos aprobados por el Gobierno.

La protesta, convocada por Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha arrancado poco antes de las 12.30 horas y ha recorrido las calles de la ciudad hasta llegar a la Delegación del Gobierno.