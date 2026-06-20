Arrancan las matriculaciones para el próximo curso escolar: consulta aquí los plazos

Un portalápices con lápices de colores. - CAIB

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodo de matriculación para los alumnos de educación infantil, educación primaria y educación especial para el próximo curso escolar arrancará el próximo lunes.

El plazo permanecerá abierto hasta el día 26 de junio para los alumnos de educación infantil, mientras que en el caso de educación primaria y educación especial el periodo de matriculación se prolongará hasta el 29 de junio.

En cuanto a los alumnos de educación secundaria obligatoria (ESO), el proceso de matriculación se abrirá el 25 de junio y permanecerá activo hasta el 1 de julio, ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Las familias que deben formalizar estas matrículas a través de la página web del centro educativo sostenido con fondos públicos en el que el alumno haya obtenido plaza.