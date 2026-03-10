Arrancan los talleres de gestión emocional del Consell de Mallorca dirigidos a más de 1.800 personas mayores de 60 años

Arrancan los talleres de gestión emocional del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha este martes los talleres de gestión emocional dirigidos a más de 1.800 personas mayores de 60 años de diferentes municipios.

Con motivo del inicio de las actividades, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, y la directora insular de Atención Comunitaria y Prevención de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró, han asistido a un taller en Campos.

El objetivo de estas actividades, ha subrayado la institución insular, es proporcionar herramientas para reconocer, comprender y gestionar las emociones de manera saludable.

Los talleres van dirigidos a las personas mayores de 60 años que participan en los talleres de estimulación cognitiva de la Sección de Prevención de la Autonomía Personal del IMAS.

En total, hay 80 grupos repartidos por toda Mallorca con 1.800 participantes inscritos y 55 sesiones programadas de estos talleres de gestión emocional, que han comenzado este marzo y se alargarán hasta noviembre.

"Muchas personas mayores han vivido experiencias vitales difíciles y, durante años, expresar lo que sentían ha sido tabú. Estos talleres ofrecen un espacio seguro para reconocer y gestionar las emociones, ponerles nombre y mejorar la calidad de vida", ha destacado Sánchez.

Por su parte, la directora insular ha resaltado que estos talleres "refuerzan la autonomía emocional y proporcionan recursos prácticos que ayudan a afrontar situaciones de la vida cotidiana, mejorar las relaciones sociales y sentirse más seguras y empoderadas".

Las sesiones, dirigidas por una terapeuta especializada en gestión emocional, duran dos horas y son prácticas, participativas y respetuosas.

Asimismo, en lo talleres trabajan a través de distintas dinámicas como reconocer las emociones, ponerles nombre y expresarlas de manera saludable mientras comparten experiencias de la vida cotidiana y reflexionan en grupo. Cada grupo recibe un resumen final con herramientas prácticas, que permiten recordar y aplicar los aprendizajes en el día a día.

La institución insular ha destacado el recibimiento "excepcional" que han tenido estas actividades, que permiten identificar las emociones a través del cuerpo y comprender su relación con la mente, mejorar la capacidad de expresión emocional y de comunicación de sentimientos, escuchar y comprender mejor las emociones de los otros, y gestionar las emociones propias con más serenidad.

En definitiva, ha concluido presidente del IMAS, "espacios como este son una oportunidad única para la gente mayor que a menudo ha vivido en entornos donde expresar las emociones era un tabú".

Así, ha puesto en valor la colaboración entre el IMAS y especialistas en salud mental, que permite ofrecer una formación integral, que combina estimulación cognitiva y habilidades emocionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la autonomía emocional del colectivo.