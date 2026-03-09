Arrancan las visitas a explotaciones agrarias en el marco de la Mallorca Restaurant Week - CAIB

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha participado este lunes en la primera de las dos jornadas de visitas a explotaciones agrarias dirigidas a los restaurantes que participan en la segunda edición de la Mallorca Restaurant Week, que se celebra del 23 de febrero al 31 de marzo.

En esta primera visita han participado ocho restaurantes del programa gastronómico, además de medios de comunicación y creadores de contenido, con el objetivo de acercar a los profesionales de la restauración a los productores locales y a la realidad del sector primario, ha informado la Conselleria en un comunicado.

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha explicado que estas jornadas "sirven para poner en contacto restaurantes y productores locales y reforzar este vínculo".

"Queremos que el producto se sitúe en el centro de la narrativa gastronómica y que se convierta en el punto de partida de lo que los restaurantes quieren contar en sus menús", ha subrayado.

La jornada ha comenzado con una visita técnica a Can Company, que ha incluido un recorrido por las instalaciones para conocer el modelo productivo y el sistema de trazabilidad, así como un pequeño taller práctico y una degustación técnica de producto.

Posteriormente, el encuentro se ha trasladado a Terracor, donde se ha llevado a cabo una reunión con productores y un almuerzo para establecer contactos que ha servido para continuar el intercambio entre el sector primario y los profesionales de la restauración, y para generar un espacio de diálogo con los productores.

La segunda jornada de visitas está prevista para el día 23 de marzo, también dentro del programa de actividades vinculadas a la Mallorca Restaurant Week.