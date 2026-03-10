El Art Palma Brunch contará con una exposición en homenaje a Joan Miró

Presentación del Art Palma Brunch. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Art Palma Brunch, que celebrará su vigésimo primera edición el próximo 21 de marzo (11.00-15.00 horas), contará con una exposición en homenaje al pintor Joan Miró.

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha asistido este martes a la presentación del evento, organizado por la asociación de galeristas Art Palma Contemporani.

También han participado la consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.

La edición de este año, según ha informado Cort en un comunicado, contará con la exposición 'Retrobant Miró: la guspira mágica', dedicada a reivindicar la obra y la figura del artista. También con muestras de Stella Rahola Matutes y Grip Face, todas ellas en la Fundació Pilar i Joan Miró.

El Casal Solleric acogerá las propuestas de Eva Lootz y Andrea Canepa y las inauguraciones de la exposición de Donna Ferrato y del singular proyecto construido de forma conjunta por la artista Clara Carvajal y la Fundació Casa Planas. A todo ello, se le sumará la programación prevista por parte de Es Baluard, con las creaciones de Jannis Kounellis y Fiona Rae.

Bonet, durante su intervención, ha recordado que la presentación del Art Palma Brunch se produce un día antes de la que, en su opinión, será "una de las jornadas más importantes que habrá afrontado la ciudad desde el punto de vista de sus expectativas como territorio que busca la innovación y la transformación a través de la cultura".

Así se ha referido a la presentación, en el Ministerio de Cultura, del proyecto que acompaña la candidatura de la ciudad a la designación como Capital Europea de la Cultura 2031.

"Si Palma tiene posibilidades reales de llevar adelante sus aspiraciones de capitalidad es gracias a iniciativas que constituyen una prueba inequívoca de modernidad y de voluntad de futuro", ha dicho.