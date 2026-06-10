El artista mallorquín Guillem Nadal, galardonado con el XXIII Premi d'Arts Plàstiques 'Xam'

El artista Guillem Nadal, galardonado con el XXIII Premi d'Arts Plàstiques 'Xam'
El artista Guillem Nadal, galardonado con el XXIII Premi d'Arts Plàstiques 'Xam' - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 16:42
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PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista mallorquín Guillem Nadal ha sido galardonado con el XXIII Premi d'Arts Plàstiques 'Xam', que otorga el Rotary Club Palma Ramon Llull.

El coordinador general de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta, y la presidenta del Rotary Club Palma Ramon Llull, Christine Schedukat, han presentado este miércoles el galardón.

La ceremonia de entrega del premio, instituido en memoria y homenaje al artista y creador Pedro Quetglas Ferrer, conocido como 'Xam', está prevista para este jueves (20.00 horas) en el Casal Solleric.

Nadal, natural de Sant Llorenç des Cardassar y formado en Palma, Barcelona y París, ha expuesto en galerías de ámbito nacional e internacional, y su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas.

Durante su carrera, ha indicado Cort en un comunicado, ha cultivado diferentes modalidades creativas, como la pintura, la escultura y la instalación.

Con este premio se unirá a otros galardonados como los artistas Ramon Canet, Rafa Forteza, Horacio Sapere, Luis Maraver, Jim Bird, Juan Ramon Bonet, Erwin Bechtold, Yannick Vu o Ben Jakober.

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