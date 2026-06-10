El artista mallorquín Guillem Nadal, galardonado con el XXIII Premi d'Arts Plàstiques 'Xam'

El artista Guillem Nadal, galardonado con el XXIII Premi d'Arts Plàstiques 'Xam' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista mallorquín Guillem Nadal ha sido galardonado con el XXIII Premi d'Arts Plàstiques 'Xam', que otorga el Rotary Club Palma Ramon Llull.

El coordinador general de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta, y la presidenta del Rotary Club Palma Ramon Llull, Christine Schedukat, han presentado este miércoles el galardón.

La ceremonia de entrega del premio, instituido en memoria y homenaje al artista y creador Pedro Quetglas Ferrer, conocido como 'Xam', está prevista para este jueves (20.00 horas) en el Casal Solleric.

Nadal, natural de Sant Llorenç des Cardassar y formado en Palma, Barcelona y París, ha expuesto en galerías de ámbito nacional e internacional, y su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas.

Durante su carrera, ha indicado Cort en un comunicado, ha cultivado diferentes modalidades creativas, como la pintura, la escultura y la instalación.

Con este premio se unirá a otros galardonados como los artistas Ramon Canet, Rafa Forteza, Horacio Sapere, Luis Maraver, Jim Bird, Juan Ramon Bonet, Erwin Bechtold, Yannick Vu o Ben Jakober.