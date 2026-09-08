La artista Nora Ancarola expone en Palma una instalación que interpela sobre la lengua y las migraciones - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista Nora Ancarola ha inaugurado este martes en el centro cultural de La Misericòrdia de Palma una exposición, 'La ferida de la llengua LA_LANGUE', que busca interpelar sobre la lengua y las migraciones.

La muestra despliega una videoinstalación, una obra en vídeo, dos objetos y una intervención con lonas y vinilos, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El público que ha asistido al estreno ha podido recorrer el espacio "en un silencio casi ritual y dejándose atravesar por las heridas simbólicas del exilio" que propone Ancarola. La exposición, comisariada por Jaume Reus, ganador del I Premio de Comisariado de la ACCAIB 2025, se podrá visitar en hasta el 15 de noviembre.

"A menudo nos fijamos en los artistas, pero no siempre se conoce el trabajo que hace el comisario. No es solo colgar unas obras, es construir un recorrido, un relato, un hilo conductor y un diseño capaz de explicar las diferentes piezas que componen una exposición. La persona que articula todo esto es el comisario, el curador, y esta primera edición de estos premios de Comisariado quiere reconocer precisamente esta figura tan esencial en cualquier exposición", ha explicado la consellera insular de Cultura y Patrimonio.

Roca ha recordado que el galardón que Jaume Reus recibió la Fundació Miró Mallorca incluía la posibilidad de presentar un proyecto en La Misericòrdia. "Y hoy hemos visto el resultado", ha dicho.

También ha señalado que esta culminación coincide con un momento "especialmente significativo, a las puertas de la celebración de los 30 años de la Nit de l'Art.

Reus llega avalado por su trabajo en 'La gratuidad es una agresión - La joven plástica y la renovación de las artes en Mallorca, 1969-1982', expuesto en el Casal Solleric y elegido por el jurado como la mejor propuesta expositiva de Baleares en 2025.

El premio, coorganizado por la ACCAIB, el Consell de Mallorca y el Institut d'Estudis Baleàrics, con la colaboración de la Fundació Miró Mallorca y Es Baluard, reconoce la labor de comisarios y críticos de arte e impulsa el dinamismo del sector.