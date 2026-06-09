El Arxiu del Regne de Mallorca organiza una jornada de puertas abiertas por el Día Internacional de los Archivos

Visitantes en el Arxiu del Regne de Mallorca por el Día Internacional de los Archivos. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Arxiu del Regne de Mallorca ha abierto sus puertas este martes para dar a conocer sus instalaciones y parte de la documentación que custodia, con motivo del Día Internacional de los Archivos.

Las visitas guiadas, abiertas al público general, se han llevado a cabo entre las 11.00 y a las 17.00 horas. Después de los recorridos por las dependencias, los asistentes han podido conocer de cerca una selección de documentos procedentes de Can Juncosa, un fondo documental ingresado recientemente en el archivo.

En un comunicado, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha indicado que esta documentación está vinculada a la actividad empresarial y "destaca por su valor para el estudio de la historia económica y social de Baleares".

Además, se ha dado a conocer los trabajos desarrollados en el ámbito de la memoria histórica y democrática, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU, durante el periodo 2021-2024, con una inversión total de 143.000 euros.

En el marco de este proyecto se ha abordado la descripción y digitalización de la documentación conservada en los fondos del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Baleares, la Junta provincial de Libertad Vigilada y la serie de Asociaciones del fondo del Gobierno Civil de las Baleares.

Se trata de documentación especialmente relevante para profundizar en el conocimiento de la represión ejercida durante el franquismo y de los mecanismos de control social implantados durante la dictadura.

Los tribunales regionales de responsabilidades políticas, creados a partir de 1939, tenían como objetivo sancionar, inhabilitar y embargar los bienes de las personas que se enfrentaron a los golpistas durante la Guerra Civil. Posteriormente, las juntas de libertad vigilada, establecidas desde 1943, asumieron el seguimiento y control de los represaliados políticos mediante comparecencias periódicas y restricciones de residencia.

El trabajo desarrollado ha permitido describir un total de 4.046 expedientes, contenidos en 89 cajas de archivo que ocupan 11,25 metros lineales de documentación, así como digitalizar 187.138 imágenes, hecho que facilita la conservación y el acceso a estos fondos.

Esta iniciativa se enmarca también en la conmemoración de los 175 años de la existencia oficial del Arxiu del Regne de Mallorca, una efeméride que la entidad quiere aprovechar para reforzar la proyección pública y acercar el patrimonio documental a la ciudadanía mediante exposiciones temporales, y la ampliación de la consulta en línea de una parte de sus fondos.