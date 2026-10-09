Asaja-Baleares se suma a la tractorada en Madrid por un incremento de costes agravado por la insularidad

Archivo - Tractores por el centro de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Baleares (Asaja-Baleares) ha anunciado que se adhiere a la tractorada convocada por las principales organizaciones agrarias para el próximo 28 de octubre en Madrid, por unos sobrecostes estructurales "derivados de la insularidad".

La marcha, promovida por Asaja, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Uniones, contará con una representación de la organización balear que se desplazará para participar en la movilización que finalizará ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En una nota de prensa, Asaja-Baleares ha indicado que la protesta se convoca bajo el lema 'Producimos tus alimentos, merecemos vivir de nuestro trabajo' y pretende reclamar soluciones ante el "incremento continuado" de los costes de producción, la pérdida de rentabilidad de las explotaciones y la "incertidumbre que condiciona el futuro del sector".

"El encarecimiento del gasóleo, los fertilizantes, la alimentación animal y la energía reduce los márgenes económicos de las explotaciones, mientras que los precios percibidos por los productores no siempre permiten cubrir los gastos", han alegado.

La movilización se centrará en cinco grandes reclamaciones, entre las que figura la aprobación de un plan de choque contra los costes de producción, con la implantación de un gasóleo profesional agrario que disponga de una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones directas en el momento de proveer combustible, en lugar de "depender exclusivamente de ayudas temporales".

Las organizaciones también exigen una Política Agraria Común (PAC) "fuerte", con un presupuesto "suficiente" y "sin recortes", que "garantice el apoyo a la renta de los productores".

Esta reivindicación tiene una importancia especial para Baleares, donde Asaja insiste en la necesidad de que la futura PAC reconozca las particularidades y los costes adicionales de la producción insular.

El resto de demandas se centran en la necesidad de garantizar precios justos y el cumplimiento efectivo de la ley de la cadena alimentaria, para evitar la "competencia desleal" derivada de los acuerdos comerciales con terceros países, especialmente Mercosur y Marruecos, y "reducir la burocracia y las obligaciones administrativas que dificultan el trabajo diario de las explotaciones".