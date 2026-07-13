Aseguran que el Ayuntamiento de Sant Antoni "privatizará" una playa para un evento coincidiendo con el eclipse

Eclipse - AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

EIVISSA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Salvem sa Badia de Sant Antoni ha denunciado públicamente este lunes que el Ayuntamiento del municipio "volverá a privatizar" la playa de s'Arenal para la celebración de un evento de música electrónica que coincidirá con el eclipse del 12 de agosto.

En un comunicado, la plataforma ha asegurado que se trata de un evento privado en el que se cobrará entrada. Según ha afirmado, esta explotación del espacio público debe suscitar un debate sobre si el concepto de "interés general" que se aplica para autorizarla, "saltándose múltiples ordenanzas municipales", es adecuado en este caso.

La autorización para la organización de esta fiesta, además, dicen que resulta insólita si se atiende al contexto de saturación que esa jornada única generará en toda la bahía de Portmany, ha advertido la plataforma.

La entidad ha recordado que, de manera general, Sant Antoni ya es el destino turístico más masificado de la isla, especialmente durante la puesta de sol. El fenómeno del eclipse precisamente tendrá lugar a esa hora, por lo que la amenaza de colapso del centro urbano de Sant Antoni es especialmente preocupante, sin necesidad de añadir a la ecuación un macrofestival en s'Arenal en idéntico horario.

De hecho, desde Salvem sa Badia han considerado que dicho evento, más que responder al interés general, atenta contra éste y más desde el punto de vista de la seguridad.

Salvem sa Badia de Portmany ha presentado ante el Ayuntamiento una solicitud de acceso tanto al expediente de esta fiesta.