Aseguran que la cancelación de un salida escolar a la playa de un colegio de Palma no se hizo para llevar a turistas

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PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha asegurado este jueves que la cancelación de una salida escolar de un colegio de Palma no se hizo, por parte de la empresa, para prestar un servicio turístico.

En un comunicado, la patronal del transporte ha añadido que "algunas de las conclusiones difundidas no reflejan adecuadamente las circunstancias que motivaron la incidencia".

La FEBT ha reiterado que, según la versión de la empresa, una pequeña sociedad familiar que presta servicio principalmente en transporte escolar y de tercera edad, "no estuvo motivada por la sustitución de una excursión escolar por servicios turísticos".

Según la información recabada por la organización empresarial, la empresa venía advirtiendo desde hacía meses de las dificultades existentes para garantizar la prestación del servicio en las fechas inicialmente previstas --la excursión estaba contratada desde marzo-- debido a la extraordinaria concentración de excursiones escolares que se produce durante los últimos días del curso académico.

Esta circunstancia, han apuntado, llevó a trasladar al centro educativo la conveniencia de valorar fechas alternativas o explorar otras opciones de transporte con la suficiente antelación.

También se propusieron distintas fórmulas para adaptar la actividad a la disponibilidad real de vehículos, si bien finalmente no prosperó ninguna de las alternativas planteadas.

La FEBT ha recordado que Mallorca cuenta con centenares de centros educativos entre colegios e institutos y que, tradicionalmente, una parte muy significativa de ellos concentra sus excursiones y actividades de final de curso en las mismas semanas de junio.

Esto supone, han apuntado, el desplazamiento de miles de alumnos en un corto espacio de tiempo y genera una demanda extraordinaria de vehículos, por lo que la planificación de los servicios requiere una coordinación anticipada por parte de todos los actores implicados.

Según los transportistas, las excursiones escolares y los servicios turísticos, culturales, deportivos o de cualquier otra naturaleza deben adaptarse a la disponibilidad real de vehículos y conductores, sin que exista una prioridad automática de unos servicios sobre otros.

Para la federación, es importante analizar cada situación concreta antes de extraer conclusiones que puedan perjudicar injustamente la imagen de empresas y profesionales.

También han expresado su preocupación por como determinadas incidencias puntuales son utilizadas para "reforzar discursos previamente establecidos que atribuyen cualquier dificultad organizativa a una supuesta preferencia por la actividad turística, cuando la realidad operativa del sector es considerablemente más compleja".