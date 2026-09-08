Aseguran que la regidora de Educación de Eivissa incumplió órdenes del Govern y abrió su escoleta este lunes

Archivo - Aula de la 'escoleta' de Sant Rafel. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

EIVISSA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en Eivissa ha asegurado que una concejala del Ayuntamiento de la ciudad abrió su escoleta privada concertada este lunes, tres días antes que el resto de centros de la ciudad.

En un comunicado, los socialistas han considerado "especialmente grave" la situación porque, mientras otras escoletes han tenido que cumplir estas instrucciones, un centro vinculado a una concejala de Educación abriase el lunes.

Según la concejal socialista Carmen Boned, esta manera de proceder es "absolutamente inadmisible". Por ello, ha asegurado que "no se puede gestionar la educación de esta manera, más cuando la propia concejal incumple las órdenes de Educación".

El PSOE ha considerado que la situación requiere de explicaciones inmediatas para que se explique por qué se abrió el día 7. "Las familias y los profesionales tienen derecho a saber si las mismas normas se aplican a todos. No puede haber escoletes de primera y de segunda en función de quién las gestiona o a quién están vinculadas", ha afirmado el PSOE.