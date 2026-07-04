Así se dejará sentir la ola de calor en Baleares: máximas de 36 a 37 grados en gran parte del archipiélago

Varias personas se refrescan en una fuente. - Fernando Sánchez - Europa Press

PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Parte de Mallorca estará este domingo y este lunes en aviso amarillo por calor con valores máximos que podrían alcanzar en algunos puntos los 37ºC.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, al mediodía del domingo y hasta las 19.00 horas se activará el aviso amarillo en el interior y sur de Mallorca, donde se esperan temperaturas máximas de 37ºC.

El lunes, también entre las 12.00 y las 19.00 horas, el aviso amarillo se extiende al norte y nordeste de Mallorca, donde se pueden registrar máximas de 36ºC, y a Eivissa y Formentera, también con máximas de 36ºC. En el interior y sur de Mallorca las máximas podrían llegar a los 37ºC.