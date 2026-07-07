1102368.1.260.149.20260707131625 Así se ve la Tierra desde Posidònia, el primer satélite balear lanzado al espacio. - OPEN COSMOS

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Posidonia, el primer satélite balear de un proyecto desarrollado por la empresa Open Cosmos y cofinanciado por el Govern mediante fondos europeos, ya está en órbita, y proporcionará datos estratégicos para mejorar la gestión del territorio, la respuesta ante emergencias, el seguimiento del cambio climático y la toma de decisiones basada en datos.

Con este lanzamiento, el Ejecutivo culmina una apuesta estratégica por la innovación, la colaboración público-privada y la transformación del modelo económico, según ha subrayado en una nota de prensa la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

"Posidònia representa mucho más que un avance tecnológico. Es la demostración de que las Islas pueden liderar proyectos de alto valor añadido vinculados a la nueva economía, generando conocimiento e impulsando sectores intensivos en tecnología", ha afirmado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Govern de convertir las Islas en un polo de innovación de referencia en el Mediterráneo, capaz de atraer inversión y desarrollar proyectos con impacto internacional.

El proyecto fue presentado en enero de 2025 y, desde entonces, el Govern ha acompañado todas las fases de su desarrollo. En febrero de 2025, la presidenta del Govern, Marga Prohens, conjuntamente con el CEO y fundador de Open Cosmos, Rafel Jordà, inició la cuenta atrás del lanzamiento.

Por último, en mayo de este año, el vicepresidente Costa visitó las instalaciones de Open Cosmos en el ParcBit para comprobar el estado final del satélite antes de su traslado al centro de lanzamiento.

La información que proporcionará Posidònia permitirá disponer de nuevas herramientas para mejorar la gestión pública. Los datos obtenidos contribuirán al seguimiento del cambio climático, la protección del medio ambiente, la gestión de emergencias, la planificación de infraestructuras y el análisis de los flujos turísticos, facilitando una toma de decisiones más eficiente, sostenible y basada en evidencias.

Este proyecto también refuerza el posicionamiento de las Islas en el sector aeroespacial europeo y consolida el ParcBit como un entorno atractivo para empresas tecnológicas de alto nivel.

La implantación de Open Cosmos en Baleares y el desarrollo de Posidònia evidencian que la colaboración entre administración, empresa y centros de conocimiento es capaz de generar proyectos transformadores con proyección internacional.