Los asistentes de las personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma irán a la huelga este miércoles

Archivo - Coche de asistencia a las personas con movilidad reducida en un aeropuerto. - AENA - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del servicio de asistencia a personas con movilidad reducida (PMR) del Aeropuerto de Palma iniciará una huelga de 24 horas a partir de las 00.00 horas de este miércoles, después de que el acto de mediación celebrado este martes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares haya finalizado sin acuerdo.

Los representantes de los trabajadores han indicado que pese a los "numerosos intentos" para alcanzar una solución negociada, la empresa Adelte Transporte y Servicios EFS, no ha presentado propuestas que "permitan resolver los problemas que vienen denuncian desde hace meses".

En un comunicado, el comité de empresa ha indicado que entre las principales reivindicaciones de la plantilla se encuentran la consolidación de jornadas de trabajo, el respeto a los descansos legales, una planificación transparente de turnos y libranzas, así como la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores fijos discontinuos y fijos a tiempo parcial.

La situación han señalado que resulta "especialmente preocupante" al conocerse recientemente una sentencia del Juzgado de lo Social de Palma, en la que se declararía "nulo" el despido de una trabajadora de la empresa por "vulneración de derechos fundamentales". De esta manera, se condenaría a Adelte a su "inmediata readmisión", al abono de los salarios dejados de percibir, el pago de una indemnización por daño y abonar costes procesales.

En dicha resolución judicial, el juzgado concluye que la actuación empresarial vulneró la "garantía de indemnidad" de la trabajadora tras haber participado en reclamaciones laborales y actuaciones colectivas relacionadas con la defensa de sus derechos, al rechazar además los argumentos utilizados por la empresa para justificar el despido.

"Lejos de servir como punto de reflexión para reconducir las relaciones laborales, la empresa ha intensificado durante el conflicto actual una política de confrontación basada en la apertura de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones a trabajadores relacionados con el ejercicio de la huelga y los servicios mínimos", han subrayado.

Hasta la fecha, han explicado que varios trabajadores han sido sancionados con suspensión de empleo y sueldo mientras reclaman el acceso a la "totalidad de la documentación acreditativa en la que la empresa fundamenta dichas decisiones disciplinarias".

Asimismo, el comité de huelga ha denunciado ante la Inspección de Trabajo diversas actuaciones que considera "incompatibles" con el ejercicio efectivo del derecho de huelga, entre ellas la realización de funciones propias del personal PMR por parte de personal administrativo, técnicos gestores y mandos de la empresa.

A estas denuncias se suman las incidencias observadas durante la huelga en relación con la intervención de trabajadores pertenecientes a otras compañías aeroportuarias para realizar funciones que "habitualmente desarrolla personal PMR".

Estas situaciones han afirmado que están documentadas mediante fotografías, vídeos y testimonios y serán puestas en conocimiento de la Inspección de Trabajo, Aena y de las empresas implicadas para su investigación.

El comité de huelga también ha advertido reiteradamente de incidencias relacionadas con la designación y comunicación de servicios mínimos, discrepancias entre los listados facilitados al comité y las comunicaciones remitidas a los trabajadores, así como la "falta de información suficiente durante el desarrollo del conflicto".

La plantilla ha agradecido públicamente el apoyo recibido durante la manifestación celebrada el pasado sábado en el aeropuerto de Palma, que reunió a decenas de trabajadores y contó con una importante presencia de medios de comunicación.

Ante la evolución de los acontecimientos, el comité de huelga ha anunciado que convocará en los próximos días una asamblea general de trabajadores con el objetivo de informar detalladamente de la situación actual del conflicto, valorar el resultado de las movilizaciones y decidir democráticamente las futuras medidas sindicales y de presión que se consideren oportunas.

"La plantilla mantiene su voluntad de diálogo y negociación pero considera imprescindible que cualquier solución pase por compromisos reales, verificables y duraderos que permitan garantizar unas condiciones laborales dignas y estables para todos los trabajadores y trabajadoras del servicio PMR", han remarcado.