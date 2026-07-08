La Asociación Española de Guardias Civiles pronostica que el nuevo plus de insularidad "no sirve para fijar plantillas"

Archivo - Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. - GUARDIA CIVIL - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Guardias Civiles AEGC ha advertido que el nuevo plus de insularidad planteado por el Gobierno central para los funcionarios estatales "no sirve para fijar plantillas, ni garantiza unos servicios públicos de calidad".

De esta manera, la agrupación ha mostrado su "absoluto rechazo" a las cantidades que se han planteado para actualizar el complemento de insularidad de los empleados públicos estatales destinados en Baleares.

En una nota de prensa, AEGC ha indicado que después de más de 20 años de reivindicaciones, con plantillas "bajo mínimos", de compañeros "obligados a vivir en una de las comunidades más caras de España" y de una "pérdida constante de guardias civiles que se marchan en cuanto tienen la mínima oportunidad", la respuesta que se pretende dar es una cantidad que han calificado de "ridícula" y "alejada por completo" de la realidad social y económica de las islas.

"Esta propuesta no compensa la vida en Baleares. No compensa el precio de la vivienda. No compensa el coste de la cesta de la compra. No compensa los desplazamientos y no compensa la dificultad de formar una familia aquí", han alegado.

Por eso han apuntado que esta reclamación está relacionada con el hecho de si Baleares "merece tener unos servicios públicos dignos, plantillas cubiertas y profesionales arraigados a las islas", ya que han alertado de una "realidad evidente" que es que "muchos funcionarios no quieren venir a Baleares y muchos de los que vienen lo hacen obligados, permanecen el tiempo imprescindible y se marchan en cuanto pueden".

"No es lo mismo una plantilla formada por profesionales que desean quedarse, que conocen el territorio, que se integran en la realidad social de las islas y que pueden desarrollar su proyecto de vida, que una plantilla en permanente rotación, agotada económicamente y con la cabeza puesta en marcharse", han reclamado.

En ese sentido, han tildado la propuesta de "chapuza" e "insulto" por "no responder a la realidad de Baleares" y "no estar a la altura del problema que pretende resolver".

Además, han mantenido que les resulta "especialmente incomprensible" que la compensación por vivir en Baleares se plantee con diferencias según el grupo funcionarial, ya que "el precio del alquiler o la hipoteca no pregunta si uno es funcionario A1, C1 o C2".

"La hipoteca no baja porque un guardia civil cobre menos que un mando. La cesta de la compra no distingue escalas, categorías ni grupos administrativos. Precisamente quienes tienen salarios más ajustados son quienes sufren con más dureza el sobrecoste de vivir en estas islas", han alertado.

Además, han reprobado que el complemento se module de forma tan "desigual", como si unos empleados públicos "necesitaran más que otros para afrontar el mismo mercado de vivienda", por lo que han subrayado que a los mismos precios y "las mismas dificultades".

La asociación de guardias civiles ha reconocido que, pese a que en Eivissa, Menorca y Formentera las cantidades puedan ser superiores a las de Mallorca, también "siguen lejos de una compensación real y suficiente". "La doble o triple insularidad no puede convertirse en una excusa para maquillar una medida que, en su conjunto, nace claramente insuficiente", han remarcado.

Por estos motivos, han señalado que esta actualización es "un parche insuficiente, tardío y mal diseñado" y han incidido en que si el Gobierno quiere resolver de verdad el problema, debería "aprobar un complemento digno, suficiente, homogéneo y vinculado a la realidad del coste de vida en Baleares".

Desde AEGC Baleares han avanzado que defenderán una insularidad "digna", porque "lo que está en juego no es dinero" es la "calidad del servicio público que reciben todos los ciudadanos de Baleares".

"CANTIDADES INSUFICIENTES" QUE "NO COMPENSAN" EL COSTE DE LA VIDA

En la misma línea se ha pronunciado la Confederación Española de Policía (CEP) en Baleares, quien ha rechazado la propuesta de actualización por suponer unas "cantidades insuficientes" que "no compensan" el mayor coste de la vida en Baleares.

Por otra parte, han alegado que "no favorecen el arraigo" al "no garantizar" que los empleados publicados puedan quedarse, ni que las plazas se cubran. También lo han tachado de "desigual" e "injusto" dado que las compensaciones son "insuficientes" y están "alejadas" de la realidad de Baleares.

La CEP ha asegurado que es un "parche" que "no soluciona" un problema estructural de la insularidad y es un "insulto" para los policías y el resto de los empleados públicos que sostienen los servicios cada de Baleares cada día.

Entre sus reivindicaciones estaría un plus de insularidad "digno" y "real" que sea "acorde" al coste de la vida y la realidad del servicio para poder "atraer, retener y motivar" a los funcionarios. Por otra parte, han reclamado que este plus pueda "garantizar servicios públicos de calidad" para todos los ciudadanos de Baleares.