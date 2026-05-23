Las asociaciones de migrantes acusan al Govern de preferirles "con miedo y explotadas" tras recurrir la regularización

Archivo - Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de la Inmigración en Baleares, que integra a una veintena de asociaciones, ha acusado al Govern de "preferir personas sin papeles, con miedo y explotadas" tras recurrir y pedir la suspensión cautelar del proceso de regularización extraordinaria ante el Tribunal Supremo.

En un comunicado, firmado también por la Asociación de Ecuatorianos de Ibiza y Formentera y la Asociación de Senegaleses de Baleares, las asociaciones de migrantes han expresado su "más profunda indignación y preocupación" ante la decisión adoptada el viernes en el Consell de Govern.

Esta decisión, han sostenido, supone un "ataque directo" contra miles de personas y familias que llevan años viviendo, trabajando y construyendo una vida en el archipiélago desde sectores como los cuidados, la hostelería, la construcción o el trabajo doméstico.

Son, han subrayado, trabajos "profesiones y especializados en oficios oficiales" que, sin embargo, "albergan un esclavismo moderno en la negación de derechos fundamentales en el ámbito laboral, civil y social".

La regularización extraordinaria de su situación administrativa, han argumentado, permitiría a miles de personas "salir de la invisibilidad, acceder a derechos básicos y dejar atrás situaciones de explotación, precariedad y miedo".

"¿Cuál es el interés de la presidenta de la comunidad autónoma de mantener bajo las sombras a personas que, por su situación migratoria, solo favorecen a colectivos sin escrúpulos de oligarquías o dueños de producción que aprovechan la vulnerabilidad de derechos para lucrarse con la explotación de mano de obra sumergida?", se han preguntado desde la plataforma.

Las asociaciones han llamado a "cuestionar el favoritismo de las instituciones públicas por apañar a empresas o empleadores que se favorecen de las condiciones irregulares de sus trabajadores", quienes "por supervivencia o miedo son amedrentados incluso cuando se les presenta la oportunidad de regularizar su situación".

Las entidades migrantes han considerado que esta postura del Govern se debe a que el PP y la presidenta Marga Prohens "han asumido cada vez más el discurso de la extrema derecha" y, por ello, están "utilizando a las personas migrantes como chivo expiatorio y alimentando una narrativa basada en el miedo, la estigmatización y la deshumanización".

La regularización, han rebatido a los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo autonómico, "no genera delincuencia ni rompe la convivencia" y "combate la explotación laboral, protege los derechos humanos y permite construir una sociedad más justa, más segura y más cohesionada".

Con todo, han exigido al Govern que desista en su intención de recurrir la medida como un gesto de "responsabilidad institucional para no seguir alimentando discursos que ponen en riesgo la convivencia democrática y la dignidad humana".

En caso contrario, han advertido, las asociaciones de migrantes presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para intentar frenar la maniobra judicial.