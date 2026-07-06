Aspas construirá en Palma un centro de formación y recursos en hostelería para personas con discapacidad auditiva. - AYUNTAMEINTO DE PALMA

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Aspas construirá en Palma su primer centro especializado en formación y recursos para el ámbito de la hostelería y la restauración dirigido a personas con discapacidad auditiva y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el proyecto se levantará en un solar municipal de Son Serra-La Vileta cedido por el Consistorio, una parcela con una superficie aproximada de 2.610 metros cuadrados.

El objetivo del nuevo equipamiento será facilitar el acceso al mercado laboral mediante una formación adaptada a las necesidades de los usuarios, complementada con servicios de orientación, acompañamiento integral e inserción laboral.

La proximidad del solar a la sede central de Aspas permitirá ampliar y optimizar los servicios que presta actualmente la entidad y reforzar su capacidad de atención en Palma.

Las instalaciones dispondrán de aulas de formación y de espacios que recrearán entornos reales de trabajo, como una cocina, un restaurante, un bar y una lavandería. El complejo contará, además, con salas polivalentes, zonas ajardinadas y otros espacios concebidos para ofrecer una formación práctica, accesible y adaptada a las necesidades del alumnado.

Con motivo del proyecto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este lunes la sede de la Fundación Aspas y el solar donde se construirá el futuro centro, acompañado por representantes municipales y responsables de la entidad.