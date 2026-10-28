La Associació d'Amics del Ferrocarril expresa su solidaridad por los fallecidos en Toledo

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Amics del Ferrocarril de Balears ha trasladado su solidaridad a las familias de las personas fallecidas este miércoles en el accidente de trenes en Toledo.

Igualmente, la entidad ha mostrado su apoyo a todo el equipo humano que forma el mundo ferroviario, "desde el primero al último trabajador de este sector", según ha explicado en un comunicado.

La asocación ha apuntado que está "sin palabras" por la noticia del trágico accidente en la Alta Velocidad donde han colisionado dos convoyes con un número considerable de personas fallecidas. "No se puede aceptar ni accidentes, ni ninguna muerte en las redes ferrocarril y, por lo tanto, siempre se apoyarán todas las inversiones en seguridad que se hagan", han alegado.

Además, han transmitido un mensaje de "tranquilidad" en referencia a las inversiones en seguridad que hace Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), al aumentar sus inversiones tanto en el material móvil como las instalaciones e infraestructuras.

De hecho, han señaldo que está en marcha la instalación del mejor sistema de seguridad que hay actualmente, el Ertms en la red mallorquina.

La asociación ha resaltado que el ferrocarril es el sistema de transporte "más seguro del mundo" gracias a la combinación de guiaje físico, "ausencia de imprevistos viarios y una estricta regulación de seguridad automatizada", que junta una infraestructura guiada y controlada con un diseño "robusto" y mantenimiento preventivo coronado por una "importante gestión profesional centralizada y de alto nivel de cualificación".