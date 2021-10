Asuntos Sociales financia el programa integral de ALAS para atención a baleares con VIH y sus familias

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha informado de que

más de 180 baleares con VIH y sus familias reciben apoyo cada año de la Asociación de Lucha Anti-Sida de Baleares (ALAS) a través de su programa integral, financiado por el IRPF Social de la Conselleria.

En una nota de prensa, la Conselleria ha detallado este lunes de que la entidad ofrece apoyo social y psicológico a personas afectadas por el virus. El coordinador de la entidad ALAS, Joan Viver, ha indicado que la Asociación se dedica desde hace más de tres décadas a la prevención del VIH y a la atención, asesoramiento y apoyo de personas afectadas por el virus, su entorno y la sociedad en general.

Así, ALAS da apoyo social y psicológico a personas afectadas por VIH, tanto a personas portadoras como de su entorno más cercano, a través de una trabajadora social, dos psicólogas en todas las islas, con actividades de socialización para ampliar la red de apoyo a las personas usuarias, y con sesiones formativas como lo programa PARES, a través de las que personas afectadas por el VIH reciben apoyo por parte de pacientes expertos. "Es un trato de tú a tú entre iguales", ha apuntado Viver.

Una de las usuarias de la asociación ha subrayado que "lo peor de todo es el miedo al rechazo, a no ser querida. En su momento, ahora no porque sabemos que indetectable es igual a intransmisible, mi miedo también era poner en riesgo a otra persona". "También está el miedo de ser delatada, que podamos ser discriminados o que tenga que ver con una mengua de oportunidades. La visibilidad tiene que ir avanzando con una desestigmatización social. Una cosa alimenta la otra: si todavía continúa el estigma la gente no se hace visible", ha añadido.

Al mismo tiempo, esta usuaria ha explicado que la visibilidad es un proceso en el que" me gustaría llegar y no es fácil porque te vas encontrando obstáculos internos y externos: está el autoestigma, impuesto por un mismo, y también el estigma que te vas encontrando, discriminaciones...". "Una vez discutí con un cirujano que quería que mi ficha pusiera VIH muy grande cuando me tenían que hacer una pequeña intervención y yo dije: no, cuando yo entre al quirófano diré: que tengo VIH y ya está", ha alertado.

La misma usuaria ha detallado que, en su caso, la infección fue de muy joven, "estaba acabando de estudiar la carrera universitaria de medicina. Fue una transmisión por vía sexual con un muchacho con quien de vez en cuando nos veíamos y teníamos relaciones". "Acabé de estudiar, pero fue un golpe muy duro, él murió a los dos años. Tuve mucha suerte porque tuve el apoyo de mi entorno, de mi familia, y de que mi diagnóstico fue muy rápido. Esto mejoró mi diagnóstico y pronóstico, ya que en aquella época la gente se moría", ha recordado.

Según esta mujer, "el problema del VIH ahora no es médico, es un problema social, y entre la asociación, los medios de comunicación y todos tendríamos que ir mejorando". El programa integral de ALAS recibe el apoyo económico de Asuntos Sociales gracias al gesto de marcar la casilla del 0'7% del IRPF Social en la declaración de la renta.