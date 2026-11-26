Archivo - Imagen de archivo de códigos en un ordenador durante un ciberataque. - Sina Schuldt/dpa - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ataque informático a DomusVi ha podido dejar al descubierto datos e información de más de 1.000 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Desde que se tuvo constancia del ciberataque el pasado 10 de noviembre, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha estado en contacto con DomusVi y con la Agencia Española de Protección de Datos.

Esta Conselleria cifra en 1.105 los usuarios posiblemente afectados, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han indicado a Europa Press desde el departamento que dirige Sandra Fernández.

Así, tanto la Conselleria como la empresa han enviado mensajes a todas las personas usuarias de los servicios concertados con DomusVi del SAD, servicio residencial y servicio diurno, en los que han trasladado recomendaciones para proteger sus datos personales.

Paralelamente, la Conselleria ha supervisado las actuaciones de la entidad, ha garantizado la continuidad de los servicios concertados de dependencia y ha mantenido una vigilancia constante para proteger los derechos del millar de usuarios potencialmente afectados por la brecha.

Según han defendido, el Govern ha actuado con "rapidez, transparencia y responsabilidad" para informar, acompañar y proteger los usuarios. "La seguridad de las personas usuarias es la prioridad princial y el objetivo es que quede preservada", han añadido.