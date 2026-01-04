La ATIB amplía las opciones de pago y permite el abono de tributos mediante TPV - CAIB

PALMA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de las Baleares (ATIB) ha ampliado las opciones de pago y permite el abono de tributos mediante TPV (terminal punto de venta).

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que la ATIB ha implementado una nueva opción para pagar tributos autonómicos y locales a través del TPV. Esta medida supone "un paso más", en palabras de la Conselleria, "hacia una administración más ágil, accesible y centrada en la ciudadanía".

Con la incorporación del pago mediante TPV, los contribuyentes pueden abonar tributos de forma segura utilizando este sistema electrónico, lo que simplifica de manera significativa los trámites, han incidido desde la Conselleria.

Cabe precisar que un TPV es un dispositivo o sistema electrónico que permite procesar pagos de forma rápida y segura, similar al datáfono utilizado en el comercio, pero adaptado a la sede electrónica para tramitar tributos de forma telemática.

Esta nueva opción se suma a las formas de pago ya disponibles a través de la ATIB, que incluyen el pago por Internet con Bizum; el pago mediante transferencia bancaria, incluyendo cuentas en entidades sin convenio con la Comunidad Autónoma de Baleares o desde bancos extranjeros; y el pago telemático con banca electrónica o tarjeta, a través de la sede electrónica del portal de la ATIB.

Con esta implementación, se elimina la necesidad de que el ciudadano tenga que acudir al banco con la autoliquidación y regresar posteriormente a la ATIB con el justificante de pago. Ahora, todo el proceso se realiza de forma más rápida y segura, han valorado desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

La iniciativa se enmarca en la voluntad del Govern de facilitar la relación del ciudadano con la Administración, reduciendo la burocracia y optimizando el tiempo. Además, se complementa con otras medidas impulsadas por la ATIB, como el pago flexible de tributos, que permite elegir el importe y el momento del pago para adaptarse mejor a las necesidades de cada contribuyente.

Todas estas medidas contribuyen a una administración tributaria "moderna, digital y al servicio de la ciudadanía", han terminado remarcando desde la Conselleria.