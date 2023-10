Uno de los atracadores de Porreres niega su implicación en otro asalto violento en una vivienda de Palma

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

F. Escobar, uno de los atracadores condenados por asaltar la finca de un anciano en Porreres en 2018, ha negado este miércoles en un Juzgado su implicación en otro robo violento en una vivienda de Palma, en este caso de una persona con discapacidad.

Escobar, hermano del ladrón que falleció de un disparo en Porreres, se sienta en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma por otro robo ocurrido en diciembre de 2022. Junto a él, la Fiscalía acusa también al yerno de la víctima, y pide para cada uno de ellos una condena de cinco años de cárcel.

El incidente tuvo lugar sobre las 19.45 horas del 11 de diciembre, en una vivienda del barrio de Nou Llevant. Según han relatado las víctimas --un hombre con paraplejia y su pareja--, se encontraban en el domicilio viendo una película cuando sonó el timbre.

La mujer fue a abrir y al otro lado de la puerte le indicaron que eran "unos vecinos"; cuando abrió, se encontró con tres personas vestidas de negro y con la cara cubierta por pasamontañas, que rápidamente irrumpieron en la casa. "Me empujaron contra la pared, me taparon la boca y me dijeron que les diera dinero o moriría", ha explicado.

La testigo ha afirmado que desde el primer momento reconoció la voz del que había sido novio de la hija de su pareja. Según han explicado las víctimas, uno de los atracadores se quedó con la mujer en un baño, amedrentándola con un cuchillo, y los otros fueron directos a registrar un armario, "como si supieran dónde estaba el dinero".

Sin embargo, no lo encontraron y por ello amenazaron con un puñal al hombre, postrado en la cama. "Uno me dijo: 'dime dónde está el dinero o te mato, como no quieres vivir, te corto el cuello'", ha explicado la víctima, que ha aclarado que se trataría de una alusión a expresiones que él mismo había manifestado anteriormente.

La víctima sostiene que también reconoció inmediatamente a su yerno, y que le llamó por su nombre, diciéndole "eres tú, la has cagado", ante lo que el atracador se puso más violento. La víctima notó la hoja del cuchillo en el cuello y pensó "que lo iba a hacer".

Finalmente los asaltantes se llevaron una bolsa con 18.000 euros --que la víctima tenía para la compra de un coche-- y una cartera con otros 1.200 euros. Una vez que se hicieron con este botín, comentaron entre ellos que "ya lo tenían" y se marcharon.

Un rato después del robo, el hijo de la víctima fue a una conocida 'casa okupa' de La Soledad porque sabía que el exnovio de su hermana lo frecuentaba. Este testigo asegura que reconoció a Escobar y al otro acusado, junto a un tercero, entrando juntos en el edificio abandonado.

EL YERNO DE LA VÍCTIMA EVITA DECLARAR

El yerno de la víctima se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio. Las víctimas han indicado que el joven vivió en la casa durante diez días y que conocía el piso y sus costumbres. En el juicio, su suegro se ha mostrado "seguro al 200%" de que el atracador era él.

De hecho, hubo otro detalle que llamó la atención a la mujer y que aumentaba las sospechas hacia el yerno: la puerta estaba rota y desde dentro sólo podía abrirse utilizando la llave, porque la manilla no funcionaba, y el atracador fue directamente a accionar la llave.

Escobar, por su parte, sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, y lo ha hecho para negar cualquier conexión con el robo. Ha vuelto a asegurar, como ya hizo ante la Policía, que la noche de los hechos estaba en casa de un amigo en otra zona, si bien esa versión ya fue desmontada por los agentes cuando interrogaron a un familiar de dicho amigo.

Asimismo, Escobar sí ha admitido que conocía al otro acusado, pero matizando que muy poco, mientras que ha rechazado cualquier vínculo con el que sería el tercer atracador.

LOCALIZACIÓN DE LOS MÓVILES

La Policía rastreó los teléfonos móviles de los sospechosos y comprobó que el del yerno de la víctima había estado conectado a una antena compatible con la zona de la vivienda; se había apagado 20 minutos antes del robo y no se había vuelto a conectar hasta media hora después.

Mientras, el móvil de Escobar había permanecido todo el tiempo en su casa. Un funcionario ha apuntado que el acusado es "una persona conocida por la Policía" y que los ladrones con experiencia "saben que no deben llevar el teléfono al lugar del robo". Cuando la Policía llamó a Escobar para que compareciese en comisaría, llegó sin el teléfono y acompañado de un abogado.