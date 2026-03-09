Atropello mortal en Ciutadella: la Policía cree que fue intencionado y acusa de asesinato a dos sospechosos

Un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MENORCA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional sostiene que el atropello mortal de Ciutadella, derivado de una trifulca previa entre varias personas, fue intencionado y por ello acusa de sendos delitos de asesinato a los dos sospechosos.

La investigación, liderada por los agentes del Grupo de Homicidios que se desplazaron hasta Menorca, se ha saldado con la detención de un total de cuatro hombres.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se remontan a la mañana del pasado miércoles en un hotel en obras ubicado en la costa de Ciutadella.

Los obreros estaban trabajando cuando varias personas entraron en el establecimiento hostelero y comenzaron una disputa que se saldó con dos hombres heridos. Ambos sufrieron lesiones graves en los brazos y tuvieron que ser sometidos a una intervención quirúrgica.

Otros salieron del hotel y aprovecharon para pinchar las ruedas del coche de uno de los contrincantes. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos y detuvo a los dos heridos, ambos de nacionalidad georgiana, como supuestos autores de sendos delitos de lesiones.

La tarde del jueves se produjo un segundo incidente vinculado con la trifulca. Un vehículo, con varios hombres a bordo, atropelló de forma intencionada a dos de los contendientes en una rotonda a las afueras de Ciutadella y se dio a la fuga.

Una de las víctimas, un hombre de 51 años, quedó tendido en el suelo, fue ingresado en estado muy grave y murió al día siguiente en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Mateu Orfila. El otro no sufrió lesiones de entidad.

Fue entonces cuando los investigadores del Grupo de Homicidios se desplazaron a Menorca y se hicieron cargo de las pesquisas. A lo largo del fin de semana lograron identificar y detener a dos de los hombres que iban a bordo del coche implicado en el atropello.

Ambos están acusados de dos delitos de asesinato, uno de ellos en grado de tentativa. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.