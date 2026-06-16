La Audiencia juzgará a La Paca y otros 40 acusados por traficar con drogas en Son Banya

Francisca Cortes, conocida como La Paca, en el centro de la imagen con vestido claro, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará próximamente a Francisca Cortes, conocida como La Paca, y a otros 44 acusados de tráfico de drogas que se enfrentan a penas de prisión que suman 239 años acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La Paca se enfrenta a cinco años de cárcel y multa de 5.400 euros mientras que para el resto de procesados las penas oscilan entre los dos y los seis años de prisión y multas que superan en total los 18 millones de euros.

Los acusados han comparecido este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a una vista preliminar en la que las partes han propuesto las pruebas a practicar y han planteado algunas vulneraciones de derechos que la Sala, según ha avanzado, abordará en la fase de juicio. Los procesados declararán en último lugar en un juicio para el que todavía no hay fecha.

La Fiscalía considera que los investigados, desde el mes de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022, se dedicaron a la venta a terceros de cocaína, heroína, MDMA, marihuana y hachís. Cree el Ministerio Público que conformaban una estructura extensa y estable destinada a potenciar la distribución de dicha sustancia y ampliar su círculo de alcance.

La fiscal sitúa en la cúspide de la trama a un hombre para quien reclama ocho años de cárcel.

La causa deriva de la Operación Origen, que finales de marzo de 2022 desplegó la Guardia Civil contra el narcotráfico y durante la cual se practicaron medio centenar de registros en Palma y otros municipios de Mallorca y de la Península.