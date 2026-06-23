La Audiencia juzgará próximamente a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hermana menor de su novia en Palma

El acusado, durante la vista preliminar en la Audiencia. - EUROPA PRESS

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará próximamente a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hermana pequeña de su novia, por aquel entonces de nueve años, en Palma.

Las partes estaban citadas este martes a una audiencia preliminar y ya han avanzado que toda probabilidad se alcanzará un acuerdo de conformidad previo a la celebración del juicio, cuya fecha está pendiente de señalar.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 6 de agosto de 2024 en el domicilio en el que convivían el acusado, su pareja y la hermana menor de esta.

Aprovechando que se había quedado a solas con la víctima y que estaba dormida, la sometió a tocamientos de carácter sexual. La menor se tuvo que ir a vivir a otro domicilio y ha tenido que recibir tratamiento psicológico.