La Audiencia de Palma ordena la busca y captura del cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa

Archivo - El principal acusado el día que comienza el juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a 26 de junio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España) - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha ordenado la búsqueda, captura y detención del cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, más conocido como 'Charly', para su posterior ingreso en prisión.

Las magistradas han tomado esta determinación después de que García Roldán, alegando que no ha encontrado vuelos para desplazarse hasta la capital balear, no haya comparecido en la vista programada para la mañana de este viernes para estudiar si era necesario revisar las medidas cautelares que se le imponían --está actualmente en libertad-- hasta que la sentencia condenatoria devenga firme.

La Fiscalía y las acusaciones han solicitado su arresto, a lo que se ha opuesto la defensa de 'Charly', quien era partidaria de que se fijara una nueva fecha para la celebración de la vista. Tras una deliberación, la Audiencia de Palma ha estimado la petición de los primeros.

En su escrito, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), las juezas han fundamentado su decisión en el hecho de que el líder del entramado ha sido condenado a 14 años y nueve meses de prisión y ya tiene antecedentes de huida a otro país.

Fue durante la investigación cuando huyó a Colombia, donde pasó una temporada y desde donde tuvo que se extraditado para poder proseguir con la causa judicial.

Es por ello, ha zanjado el tribunal, por lo que la medida interesada por las acusaciones "resulta no solo justificada sino proporcional y necesaria".