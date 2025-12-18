La Audiencia de Palma revisará este viernes las medidas cautelares de los condenados por la estafa de Lujo Casa

Archivo - El principal acusado el día que comienza el juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a 26 de junio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Palma revisará este viernes las medidas cautelares impuestas a los tres condenados por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa.

Será en una vista que tendrá lugar a lo largo de la mañana y que llegará tan solo un día después de conocerse la sentencia condenatoria, han informado fuentes jurídicas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 14 años y nueve meses de prisión a Carlos García Roldán, conocido como 'Charly' y considerado cabecilla de la trama por los delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Igualmente, ha impuesto una pena de nueve años a su socio, Michelle Pilato, por estafa agravada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, y de cuatro años de cárcel al supuesto constructor por pertenencia a grupo criminal y como cómplice en los delitos de estafa y blanqueo.

Las fuentes consultadas estiman que la Fiscalía podría solicitar el ingreso en prisión provisional de algunos de los acusados al entender que, hasta que la sentencia devenga firme, podría haber riesgo de fuga.

Cabe recordar que García Roldán ya huyó durante la investigación a Colombia, donde estuvo fugado un tiempo.