La Audiencia prevé celebrar en septiembre el juicio del 'caso Peaje' pero no concreta qué sede acogerá las sesiones

La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado entre el 5 de septiembre y el 7 de octubre el juicio del conocido como 'caso Peaje', si bien todavía no ha concretado la sede en la que se acogerán las sesiones.

El Tribunal ha comunicado esta semana a las partes la fecha del juicio, que será en horario de mañana y tarde, pero respecto a la ubicación física se limita a señalar que se informará "con la debida antelación" al respecto.

Cabe recordar que, hace justo un año, la Audiencia tuvo que decretar la suspensión del juicio debido a que no dispone de salas que permitan dar cabida al jurado y a todos los intervinientes garantizando las medidas sanitarias por el COVID-19.

Se decidió suspender los plazos procesales para buscar un lugar adecuado donde desarrollar las sesiones, dando traslado a la gerencia del Ministerio de Justicia. Planteaba entonces dos posibles soluciones: un acuerdo con autoridades autonómicas para que cedan un espacio al Tribunal o realizar obras en el edificio judicial de Sa Gerreria.

Las obras en Sa Gerreria consistirían en demoler tabiques para convertir una zona en un espacio diáfano multiusos con tabiques móviles. El magistrado Diego Gómez-Reino, presidente de la Audiencia Provincial, consideraba más adecuada esta opción por su coste económico y porque la inversión mejoraría de forma permanente la administración de justicia en Baleares.

El caso, que se abrió a principios de 2009, investiga el presunto desvío de 42 millones de euros del Consell de Mallorca, durante las ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, en la etapa de Maria Antònia Munar (2003-2007).

Entre los imputados se encuentran el ex conseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el ex director de este ramo Gonzalo Aguiar, el ex director de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto.

OTROS MACROJUICIOS EN LA AUDIENCIA

Desde el estallido de la pandemia, la Audiencia Provincial ha tenido que celebrar otros macrojuicios solventando las dificultades mediante salas interconectadas por vídeoconferencia.

Se trata de casos como en el juicio de la 'Operación Titanum', o, más recientemente, el de la 'Operación Ludar', el mayor juicio por narcotráfico en Mallorca. En algunas de las sesiones no ha podido entrar la prensa por cuestiones de aforo.

Sin embargo, al juicio del caso 'Peaje' se le añade la dificultad de tener que dar cabida a un jurado popular.